Konya'da su çukuruna düşen kadını itfaiye kurtardı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, su çukuruna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orhaniye Mahallesi'nde Emine Akkuş (55), kısmen suyla dolu olan 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Akkuş'un çığlıklarını duyan yakınları, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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