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Konya'da su çukuruna düşen kadını itfaiye kurtardı

08.10.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da su çukuruna düşen kadını itfaiye kurtardı

Konya'da su çukuruna düşen kadını itfaiye kurtardı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, su çukuruna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orhaniye Mahallesi'nde Emine Akkuş (55), kısmen suyla dolu olan 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Akkuş'un çığlıklarını duyan yakınları, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da su çukuruna düşen kadını itfaiye kurtardı

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