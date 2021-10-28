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Konya'da su motoru hırsızlığı yapan zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı

28.10.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da su motoru hırsızlığı yapan zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ve farklı ilçelerinde su motoru çaldığı tespit edilen zanlı, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin, Seydişehir ilçe merkezi ve kırsal mahalleri başta olmak üzere farklı ilçelerden çiftçilere ait bağ sulama motoru çalarak Afyonkarahisar'a götürdüğünü belirledi.

Ekipler, 2 aylık takip sonucu şüphelilerden A.D'yi Afyonkarahisar'da yakaladı. Zanlının ifadesi doğrultusunda yapılan aramalarda 15 sulama motoru ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

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