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Konya'da su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

11.06.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da su sayacı hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Konya'da evlerin su sayaçlarını çaldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, Fetih Caddesi ve Mengene Mahallesi'ndeki evlerin su sayaçlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgede yapılan çalışmalar ve 52 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüphelinin Ramazan Ü. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Ramazan Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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