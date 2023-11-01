YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı

Konya’da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı

01.11.2023 14:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri, yağma, kasten yaralama gibi olayları gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 6’sı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri çeşitli tarihlerde meydana gelen yağma, kasten yaralama, 6136 SKM olayları ile ilgili organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonlarda, Barış G., Ali A., Sadettin K., Mehmet K., Emre T., Taner B., Serkan Ç., Bülent Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarda 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli yakalandıKocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Minibüs alev alev yandıMinibüs alev alev yandı
Kruvaziyer "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirlediKruvaziyer "Seven Seas Navigator" Alanya Limanı'na demirledi
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 1 Kasım Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:39
İkindi
15:33
Akşam
17:59
Yatsı
19:16

Konya Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Çarşamba

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
Akkise eczanesi
Ahirli
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Cennet eczanesi
Altinekin
Birlik eczanesi
Emirgazi
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.