Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da yoldan çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaşar Cem Üstündağ (37) yönetimindeki 35 ANF 55 plakalı otomobil, Adana istikametinden Konya'ya seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Kaza yerine 112 Acil Servis ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi.

Sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan Serpil Yandaş, Gizem Seçil Üstündağ ve Uras Ege Üstündağ yaralandı.

Yaralılar Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekibi sıkışan sürücüyü araçtan güçlükle çıkardı.



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