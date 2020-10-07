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Konya’da sulama sezonunda tarım arazilerine 815 milyon 220 bin metreküp su verildi

KONYA HABERLERİ  | 07.10.2020 10:03 | Son Güncelleme

Konya’da sulama planı kapsamında 8 Nisan’da açılan ve 16 Eylül’de tamamlanan sulama sezonunda tarım arazilerine 815 milyon 220 bin metreküp su verildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yaptığı yatırımlarla ülke tarımına hizmet etmeye, suyu toprakla buluşturmaya, çiftçinin yüzünü güldürmeye ve gıda arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor.

Konya’da sulama planı kapsamında 8 Nisan’da açılan ve 16 Eylül’de tamamlanan sulama sezonunda tarım arazilerine 815 milyon 220 bin metreküp su verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yaptığı yatırımlarla ülke tarımına hizmet etmeye, suyu toprakla buluşturmaya, çiftçinin yüzünü güldürmeye ve gıda arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor. Konya ili sulama planı kapsamında 8 Nisan’da açılan sulama sezonu 16 Eylül tarihinde tamamlandı. İl genelindeki tarım arazilerine yaklaşık 815 milyon 220 bin metreküp su verildi. Ülke ekonomisine 2020 yılı birim fiyatları ile yaklaşık 1 milyar 650 milyon TL katkı sağlandı. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı düşünüldüğünde, suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirme önem arz ediyor. Sulamada modern tekniklere geçilmesi için kararlılıkla çalışan DSİ Genel Müdürlüğü, Konya ilinde kapalı sistem sulamaları için büyük adımlar atmaya devam ediyor. 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde, 72 bin 650 dekar tarım arazisini modern sulama şebekesine kavuşturan KOS 1,2,3 sulamalarının ilk kısmı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılımıyla gerçekleştirildi. 331 bin 930 dekar tarım arazisini kapalı sistem sulamaya kavuşturacak olan Apa-Hotamış 1,2,3 sulamaları inşaatı ile 20’yi aşkın sulama projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

"Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz"
Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz” dedi.
Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yıldız, “Ülke ortalamasından daha az yağış alan Konya ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

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