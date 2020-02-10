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Konya’da Sultan Abdülhamid Han Caddesi çalışmaları başladı

KONYA HABERLERİ  | 10.02.2020 12:12 | Son Güncelleme

Konya tarihinin en önemli yatırımı olan metro inşaatı nedeniyle kapatılacak bazı yollara alternatif yollar açmak için çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesini birbirine bağlayacak Sultan Abdülhamid Han Caddesindeki çalışmalara başladı.Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi arasında Sultan Abdülhamid Han Caddesini hayata geçiriyor.

Konya tarihinin en önemli yatırımı olan metro inşaatı nedeniyle kapatılacak bazı yollara alternatif yollar açmak için çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesini birbirine bağlayacak Sultan Abdülhamid Han Caddesindeki çalışmalara başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi arasında Sultan Abdülhamid Han Caddesini hayata geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehre kazandırılacak en büyük kamu yatırımı olan metro projesinin inşaat çalışmaları nedeniyle bazı yolların kapatılacağını, şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla alternatif yollara ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

“İlk etabı yıl sonuna kadar tamamlamayı arzu ediyoruz”
Beyşehir Çevre Yolu ile Fırat Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak Sultan Abdülhamid Han Caddesinin bu kapsamda hayata geçirilmekte olduğunu belirten Başkan Altay, caddenin toplam uzunluğunun 14.5 kilometre, yol genişliğinin ise 20 metre olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Caddenin birinci etabı olan 4.5 kilometrelik Semavi Caddesi ile Beyhekim Caddesi arasındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bisiklet yolu, kaldırımları, refüjü ve kaliteli asfaltıyla caddemiz tamamlandığında bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. İnşallah ilk etabı yıl sonuna kadar tamamlamayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

68 milyon liraya mal olacak
Metro inşaatı nedeniyle trafiğin rahatlatılması amacıyla Selçuklu ilçesine yapılacak Sultan Abdülhamid Han Caddesinin yanı sıra, Karatay ilçesine Celaleddin Karatay Caddesi, Meram ilçesine de İsmail Ketenci Caddesinin kazandırılması planlanıyor. Sultan Abdülhamid Han Caddesi, kamulaştırma ve alt yapı yatırımları hariç 68 milyon liraya mal olacak.

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