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Konya'da sürüye saldıran kurt, 40 koyunu telef etti

09.11.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sürüye saldıran kurt, 40 koyunu telef etti

Konya'nın Ereğli ilçesinde koyun sürüsüne kurdun saldırması sonucu 40 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kutören Mahallesi Karacadağ mevkisinde Murat Baydeniz'e ait koyun sürüsüne akşam saatlerinde kurt saldırdı.

Kurt, koyunlardan 40'ını telef etti.

Murat Baydeniz, koyunların eve dönüşleri esnasında sürüsünün saldırıya uğradığını belirterek, "Kurt, sürümün bir bölümünü bölerek götürdü ve telef etti. 40 tane koyunum telef oldu, 17 tanesi de yaralandı. Zararımız çok büyük. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

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