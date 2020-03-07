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Konya'da süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

KONYA HABERLERİ  | 07.03.2020 13:47 | Son Güncelleme

Konya'da süt sığırcılığı tesisinden hırsızlığa 3 tutuklama

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, süt sığırcılığı tesisinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Türkiye Vakıfbank Genel Müdürlüğüne ait Saçıkara mevkisindeki süt sığırcılığı tesisinden su motorlarının, boruların, elektrik panosunun ve demir kapının çalınmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Khaled Abo Tabikh (26) ve Abdulmalik Sehlul (24) ile Osman A. (37), Muhammet K. (39) ve Mehmet D. (26) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "hırsızlık" iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan, Suriye uyruklu ikisi savcılıktan serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Osman A, Muhammet K. ve Mehmet D. ise tutuklandı.

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Hırsızlık Jandarma Kadınhanı Konya süt sığırcılığı tesisi Tutuklama

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