Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Konya'da, kamyon servisinde beraber çalıştığı kişiyle başka bir iş yerinin sahibi iki kişiyi silahla öldüren tutuklu sanığın, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yusuf Ö, maktullerle arasındaki telefon kayıtlarının incelenmesi talebini yineleyerek, beraatini istedi.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanığın maktulleri öldürme konusunda önceden plan yaptığının tüm dosya kapsamında anlaşıldığını belirterek, "Sanığın, iki maktulü öldürdükten sonra Halil İbrahim Uzun'un iş yerine giderek maktulü çağırttığı ve gerçekleştirdiği eylemle 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği adli rapor, beyanlar, olay yeri tespit tutanağı ve dosya kapsamında anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.

Sanığın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 7 Nisan 2020'de bir kamyon bakım servisinde çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan Yusuf Ö, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahipleri Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla vurduğunu söylemişti. İş yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Uzun ve Şeflek de yaşamını yitirmişti.

