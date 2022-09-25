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Konya'da taksiciyi bıçaklayıp aracını gasbeden zanlı yakalandı

25.09.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gasbettiği ticari taksiyle boşanma aşamasındaki eşinin evinin yakınında gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'da taksiciyi bıçaklayıp aracını gasbeden zanlı yakalandı

Boşanmak üzere olduğu eşini ölümle tehdit edip Hatay'dan Konya'ya ticari taksiyle gelen, taksiciyi bıçaklayıp aracını gasbeden zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, boşanmak üzere olduğu eşine tehdit mesajları gönderip Hatay'dan Konya'nın Karapınar ilçesine ticari taksiyle gelen Sait A. (23), ücret yüzünden tartıştığı taksi şoförü E.Y'yi bıçaklayıp aracını gasbederek kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine ağır yaralanan taksi şoförü E.Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışma başlatan Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Karapınar'da yaşayan eşi F.A'dan boşanmak üzere olduğunu ve zarar verebileceğini değerlendirerek kadını tedbir amaçlı emniyette koruma altına aldı.

Şüpheli Sait A, gasbettiği ticari taksiyle boşanma aşamasındaki eşinin evinin yakınında yakalandı.

Zanlının taksiciden gasbettiği iki cep telefonunu sattığı belirlendi, cep telefonlarını satın alan kişi hakkında "hırsızlık malı satın almak"tan işlem başlatıldı.

"Kasten yaralama", "hırsızlık" ve "güveni kötüye kullanma" gibi birçok suçtan kaydının olduğu öğrenilen Sait A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya Şehir Hastanesi'ne nakledilen taksi şoförü E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konya'da taksiciyi bıçaklayıp aracını gasbeden zanlı yakalandı

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