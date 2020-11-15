Konya’da tarihi dönüşüm için Mevlana Çarşısı’nın yıkımı tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun dönüşüm çalışması için Mevlana Çarşısı’nda başlatılan yıkım tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Çarşısı ve çevresinde başlatılan tarihi dönüşümde önemli bir aşama tamamlandı, eski çarşı tamamen yıkıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli dönüşüm çalışmalarından biri olan Mevlana Çarşısı’nda esnaflarla gerçekleştirdikleri yüzde 100’lük mutabakatın ardından başlattıkları çalışmaların planladıkları şekilde devam ettiğini söyledi. Mevlana Türbesi ile Tarihi Bedesten arasında tarihi dokuya uygun, Konya’ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya’nın önemli sorunlarından birisi olan ve yapıldığı günden beri tartışılan Mevlana Çarşısı’nın yıkım işlemlerini tamamladık. Moloz kaldırma işlemleri yapıyoruz. İnşallah Aralık ayı içinde yapım sürecine başlamış olacağız. Mevlana Çarşısı’nın oluşturduğu kötü görüntü artık tarihe karışmış oldu. Burada amacımız; Mevlana Meydanı’ndan Bedesten, Aziziye Camii, İplikçi Camii, Şems-i Tebrizi Türbesi ve Alaaddin Tepesi’ne doğru bir hareket oluşturmak. Şehrimize değer katacak, Türkiye’de çok konuşulacak bir proje olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Altay, Mevlana Çarşısı’na işbirliği için tüm esnaflara teşekkür etti.

