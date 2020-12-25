YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

KONYA HABERLERİ  | 25.12.2020 21:08 | Son Güncelleme

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çakmak Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler şüpheli S.K'yi, Çakmak Mahallesi'nde yakaladı.

Şahsın aracında yapılan aramada, 36 adet sikke, 1 yüzük, 1 kolye ucu ve 3 metal obje ele geçirildi.

Şüpheli S.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:57
Öğle
12:55
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:06

Konya Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Altay Eczanesi
Karatay
Bekaroğlu Eczanesi
Karatay
Bosna Hersek Eczanesi
Selcuklu
Esentepe Eczanesi
Selcuklu
İlknur Eczanesi
Selcuklu
Odabaşı Eczanesi
Selcuklu
Özkan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.