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Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

21.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kemal Yeşil idaresindeki tarım aracı, Bozkır-Konya kara yolunun ilçe çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, tarım aracını kullanan Yeşil olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan kardeşi Veli Yeşil ile Veli Yeşil'in ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bozkır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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