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Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

08.07.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Büyükoba Mahallesi'nde iki gün önce yaşanan kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Kadir Çetin (58) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Bozoklu idaresindeki 42 GCU 58 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, iki gün önce kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada iki kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

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