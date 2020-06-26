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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü

KONYA HABERLERİ  | 26.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 14 M 0891 plakalı minibüs ile 42 P 0171 dorse plakalı tır, Konya-Ankara kara yolu Dörtyol kavşağında çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemeye göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Yaralılar ise il merkezinin yanı sıra Yunak ve Cihanbeyli ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

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