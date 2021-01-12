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Konya’da Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

12.01.2021 18:08 | Son Güncelleme:
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Konya’da Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

Konya’da Tarımsal Kuraklık Eylem Planı (TAKEP) çerçevesinde Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı yapıldı.Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında video konferans yöntemi ile yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurum müdürleri, enstitü müdürleri, oda başkanları ve öğretim üyelerinin katılımıyla dijital ortamda gerçekleştirildi.

Konya’da Tarımsal Kuraklık Eylem Planı (TAKEP) çerçevesinde Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı yapıldı.
Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında video konferans yöntemi ile yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurum müdürleri, enstitü müdürleri, oda başkanları ve öğretim üyelerinin katılımıyla dijital ortamda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vahdettin Özkan, “Kuraklık, su kaynaklarıyla tarımı ve tüm canlıları etkilemektedir. Tarımsal üretim üzerinde oluşacak baskı ve su kaynaklarının yeterliliği ile ilgili husus toplumun, kamunun gündemindedir. Belediyelerimizin ve merkezi birimlerimizin kuraklıkla ilgili çalışmaları var. Belediyelerimiz kuraklık konusunda çok duyarlı. Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı’nda önceliğimiz, her bir il müdürlüğümüze, belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza, üniversitelerimize ve araştırma birimlerimize verilen görevleri belirlemek ve bütün personelimizi kuraklık konusunda seferber ederek eylem planlarını uygulamaya koymaktır. Kuraklığın ekonomik ve çevresel yönde baskılarını azaltma yönünde tedbir almalıyız. İklim değişikliği ve kuraklık ile ilgili bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tarımsal sulama Konya’nın ekonomisi için çok önemli. Elimizdeki suyu iyi kullanmak ve mevcut su varlığımızı arttırmak için ciddi çalışmalar yapılıyor. Suyumuz ne kadar çok olursa olsun hem bireysel kullanımlarda hem tarımsal kullanımda mutlaka su tasarrufuna gitmemiz gerekiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak önemli hizmet önceliğimiz; özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak, tarıma ve hayvancılığa dayalı sektörleri desteklemek. Tüm kurumlara bizimle gösterdikleri uyumlu ve ahenkli çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum.”

Konya’da Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

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