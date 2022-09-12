YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı

Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı

12.09.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı

Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Pınar Sokak'ta bir evde arkadaşlarıyla alkol alan C.S. ile K.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönen olayda K.Ç, arkadaşı C.S'yi bacaklarından silahla vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı C.S. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli K.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüKonyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
İçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladıİçişleri Bakanı Soylu, vefat eden Asım Safitürk için mesaj yayımladı
Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldıElazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Konya silahlı kavga

Konya Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
05:01
Sabah
06:24
Öğle
12:51
İkindi
16:22
Akşam
19:08
Yatsı
20:25
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.