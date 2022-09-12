Konya'da tartıştığı arkadaşının silahla vurduğu kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Pınar Sokak'ta bir evde arkadaşlarıyla alkol alan C.S. ile K.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede silahlı kavgaya dönen olayda K.Ç, arkadaşı C.S'yi bacaklarından silahla vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı C.S. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli K.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz