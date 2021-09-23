Konya'da tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan kişi, gözaltına alındı.
İddiaya göre, Talatpaşa Mahallesi 91661 Sokak'ta R.B. ile oğlu M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.B, oğlu M.B'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba R.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz