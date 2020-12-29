Konya’da "temiz hava” çalışmaları etkin olarak sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde hava kirliliğinin kontrolünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların kış aylarında arttığını belirterek, Konyalıların daha kaliteli hava soluması, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla Konya Temiz Hava Eylem Planı ile birçok eylem planını hayata geçirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin azaltılarak vatandaşların daha kaliteli hava soluması amacıyla eylem planları uyguluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında daha önce hazırlanan “2013-2019 Konya Temiz Hava Eylem Planı”nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi ve ilgili kuruluşların katkılarıyla güncellenerek “2020-2024 Konya Temiz Hava Eylem Planı” olarak yeninden hayata geçirildiğini söyledi.

"Konya’nın tamamında doğalgaza geçiş hedefleniyor"

Eylem planı kapsamında tarihi kent merkezi ve Mevlana bölgesi başta olmak üzere Konya genelinde katı yakıt kullanan konut ve ticari yerlerde kademeli olarak doğalgaza dönüşümün hedeflendiğini dile getiren Başkan Altay, “Hava kirliliğini önleme faaliyetlerini çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Kaliteli yakıt temini ile Konya İl Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) kararında belirtilen kömür spekt değerlere uygunluğunun denetimini yapıyoruz. Ayrıca kömür bayilerinin ve üreticilerin izin belgeleri kontrol edilerek uygun katı yakıt kullanımı ve denetimleri sürekli olarak gerçekleştiriliyoruz.” şeklinde konuştu.