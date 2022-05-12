Konya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde DEAŞ ile bağlantılı olan ve illegal yollardan ülkeye gelen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgüte finans sağladıkları yönünde bilgi elde edilen örgüt üyesi 3 kişiyi yakalamak için Konya il merkezi ve Ereğli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin saklandıkları ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

