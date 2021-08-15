YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da tıra çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da tıra çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

15.08.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tıra çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da tıra çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hasan İnmez (47) idaresindeki 07 KB 095 plakalı otomobil, Doğrugöz mevkisinde, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet G. (63) yönetimindeki 42 AGV 078 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, tırın altına giren otomobildeki Ümmet Ak (44), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü İnmez, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleriÖnüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleri
PARTNER Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı! Ünlü oyuncudan ağızları açık bırakan bekaret itirafı!
Konya'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdüKonya'da bir kişi miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Konya Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazar

İmsak
04:28
Sabah
05:58
Öğle
13:00
İkindi
16:45
Akşam
19:51
Yatsı
21:15

Konya Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazar

Betül Eczanesi
Karatay
İbni Sina Eczanesi
Karatay
Aviva Eczanesi
Selcuklu
Buhara Eczanesi
Selcuklu
Kiraz Eczanesi
Selcuklu
Nalçacı Büyük Eczanesi
Selcuklu
Öztoprak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Kayseri'de midibüs şarampole devrildi: 19 yaralı

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Tunceli'de serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasındaki Fatih Karagümrük maçına hazır

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.