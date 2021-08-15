Konya'da tıra çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hasan İnmez (47) idaresindeki 07 KB 095 plakalı otomobil, Doğrugöz mevkisinde, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet G. (63) yönetimindeki 42 AGV 078 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, tırın altına giren otomobildeki Ümmet Ak (44), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü İnmez, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.



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