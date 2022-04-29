Konya'da tırın çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Musa G. idaresindeki 42 AHZ 587 plakalı tır, Türbe Mahallesi 92260. Sokak'ta İbrahim Sarı'nın kullandığı bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Tırın altında kalarak ağır yaralanan Sarı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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