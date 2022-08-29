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Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

29.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Seyit Ali Atçeken idaresindeki 42 JM 013 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 26. kilometresinde Nejdet D. yönetimindeki 06 CRP 407 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Atçeken'in hayatın kaybettiğini belirledi.

Atçeken'in cenazesi morga götürüldü.

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trafik kazası Konya Tır surucu

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