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Konya’da trafik kazaları: 6 yaralı

İHA İHA
26.01.2024 11:45 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 07.00 sıralarında Karapınar ilçesi 8. kilometre Apak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman C. idaresindeki 09 ADY 278 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise, 07.20 sıralarında Karapınar’a 5 kilometre uzaklıktaki Kürtül yaylası mevkiinde meydana geldi. Sedat T. idaresindeki 42 YL 099 plakalı otomobil, kar nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Sedat T. ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

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