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Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 06.09.2020 14:26 | Son Güncelleme

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.Kaza, Konya-Beyşehir Karayolu’nun 20.

Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Konya-Beyşehir Karayolu’nun 20. kilometresinde Altınapa barajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K.’nın kullandığı otomobil Beyşehir yönüne seyir halinde iken baraj yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taş ve kayaların bulunduğu tepeye çarptı. Kazada, araç içerisinde bulunan Şerife Kalkancı ile sürücü ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan yoğun bakımdaki Şerife Kalkancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçtakilerin Kızılören Mahallesi’ne gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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