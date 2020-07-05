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Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

DİĞER HABERLERİ  | 05.07.2020 08:33 | Son Güncelleme

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya-Ankara kara yolunda Hasan K. (35) idaresindeki 42 HA 125 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Halil İbrahim'in (30) kullandığı 18 AAE 976 plakalı otomobile ilçe çıkışında arkadan çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra 18 AAE 976 plakalı araçta bulunan Emine (24) ve Melek Yalçınkaya (57) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Hasan K'nin 1,16 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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