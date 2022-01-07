Konya'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Güzel idaresindeki 42 AHS 126 plakalı pikap, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi mevkisinde Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Dağlı ve Vahide Candan hayatını kaybetti, Kadir Ceylan, Hüseyin Güzel ve Ayşe Dağlı ise yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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