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Konya'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

07.01.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Güzel idaresindeki 42 AHS 126 plakalı pikap, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi mevkisinde Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Dağlı ve Vahide Candan hayatını kaybetti, Kadir Ceylan, Hüseyin Güzel ve Ayşe Dağlı ise yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Cuma

Genç Eczanesi
Karatay
Baha Eczanesi
Selcuklu
Candan Eczanesi
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