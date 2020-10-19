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Konya’da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KONYA HABERLERİ  | 19.10.2020 17:13 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde buğday yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı istikametinden Yunak karayoluna seyir halinde olan Ali Ç.

Konya’da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde buğday yüklü traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı istikametinden Yunak karayoluna seyir halinde olan Ali Ç. (69) idaresindeki 42 GR 012 plakalı buğday yüklü traktör ile Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan Recep I. (57) idaresindeki 03 EK 282 plakalı otomobil, Akşehir Karayolları Kavşağında çarpıştı. Traktör römorkunun altına giren otomobil, yaklaşık 25 metre sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü Recep I. ile aynı araçta bulunan Fadime I. (60) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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