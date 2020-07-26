Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çavuş Mahallesi'ndeki arazisinden Tepecik Mahallesi'ne traktörle buğday götüren Ali Aslan'ın yanında oturttuğu oğlu Adem Aslan (7), traktörden düştü.

Ağır yaralanan küçük çocuk Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adem Aslan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adem Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

