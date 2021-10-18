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Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

18.10.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilesinde traktörün altında kalan çocuk öldü.

İlçenin Belkaya Mahallesi'nde, 8 yaşındaki İbrahim A. dedesi H.A'nın kullandığı traktörden dengesini kaybederek düştü. Traktörün altında kalan İbrahim A. hayatını kaybetti.

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