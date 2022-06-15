Konya'da trenin çarptığı 140 küçükbaş hayvan telef oldu

Konya'nın Ilgın ilçesinde yolcu treninin çarptığı 140 küçükbaş hayvan telef oldu.

İstanbul-Konya seferini yapan yolcu treni, Boğazkent Mahallesi yakınlarında koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, Hasan Hüseyin Aydın, Emine Olukman ve Yusuf Can'a ait 140 küçükbaş hayvan telef oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla telef olan koyunlar raylardan kaldırıldı.

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