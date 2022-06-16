YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan vatandaşa madalya verildi

Konya'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan vatandaşa madalya verildi

16.06.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan vatandaşa madalya verildi

Konya'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulunan kişiye, şükran madalyası takdim edildi.

TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade, bağışta bulunan 87 yaşındaki Avni Çetin'i evinde ziyaret etti.

Piyade, desteklerinden dolayı Çetin'e teşekkür ederek şükran madalyası verdi.

Çetin de topluma hizmet etmenin en doğru, en sadık yerini vakıf olarak gördüğünü, bütün insanlığın istifade etmesi için bağış yapmayı uygun bulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu ettiKonya'da üniversiteliler ilkokul öğrencilerini hediye oyuncaklarla mutlu etti
Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldiBursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı

Konya Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:20
Öğle
12:56
İkindi
16:49
Akşam
20:21
Yatsı
22:01
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.