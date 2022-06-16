Konya'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan vatandaşa madalya verildi

Konya'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulunan kişiye, şükran madalyası takdim edildi.
TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade, bağışta bulunan 87 yaşındaki Avni Çetin'i evinde ziyaret etti.
Piyade, desteklerinden dolayı Çetin'e teşekkür ederek şükran madalyası verdi.
Çetin de topluma hizmet etmenin en doğru, en sadık yerini vakıf olarak gördüğünü, bütün insanlığın istifade etmesi için bağış yapmayı uygun bulduğunu kaydetti.
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