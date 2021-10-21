Konya'da TURKOVAC Faz-3 için gönüllüler aşılanmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Konya'da ilk gönüllünün aşılandığı bildirildi.

Konya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Şehir Hastanesi TURKOVAC Faz-3 Rapel Çalışma Sorumlusu Dr. Arzu Tarakçı, TURKOVAC Faz-3 çalışmalarının Konya Şehir Hastanesinde başladığını belirtti.

TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların, E-Nabız ve 184 üzerinden başvuru yapabileceğini aktaran Tarakçı, "TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın 18-60 yaş aralığında ve Kovid-19 geçirmemiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra iki doz Sinovac aşısını olmaları ve son olduğu Sinovac aşısının üzerinden en az 3 ay geçmiş olması gerekiyor. Kronik rahatsızlığı bulunmayan ve uygun şartları taşıyan vatandaşlarımıza hastanemizde TURKOVAC aşısını uygulayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ifadesine yer verilen ve tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da salgının halen devam ettiğini bildirdi.

Salgından çıkışın tek çaresinin de aşı çalışmaları olduğunu vurgulayan Koç, "Yerli aşımız olan TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmasını yapacak sağlık tesislerinden biri de Konya Şehir Hastanemizdir. Faz-3 çalışmalarının hızlı tamamlanması, hastalığın seyri açısından son derece önemli. Faz-3 aşaması tamamlandıktan sonra yerli aşımız seri üretime geçecektir. TURKOVAC aşımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca yazılı açıklamada, Faz-3 çalışmalarına Konya Şehir Hastanesinde ilk etapta 100 gönüllü ile devam edileceği, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0332 310 54 00 veya 0332 310 54 01 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecekleri belirtildi.

