Konya'da üç aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya yansıdı

Konya'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin neden olduğu zincirleme kaza, araç kamerasıyla görüntülendi.

İ.A. yönetimindeki otomobil, Meram ilçesi Ferit Paşa Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan geçmeye çalışırken zincirleme kaza meydana geldi.

İki otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada, hasar oluştu. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü İ.A'ya 427 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, kaza anı başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz