YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da ulaşımın açık kalması için tuzlama çalışmaları devam ediyor

Konya'da ulaşımın açık kalması için tuzlama çalışmaları devam ediyor

25.01.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da ulaşımın açık kalması için tuzlama çalışmaları devam ediyor

Konya'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışına rağmen, kent merkezinde olumsuzluk yaşanmıyor.

Ülkeyi etkisini altına alan kar yağışı, Konya'da cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediye ekipleri, merkezde ulaşımda sorun yaşanmaması için gece boyunca sürdürdüğü tuzlama çalışmalarına gündüz de devam ediyor.

Kent merkezinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşmasına karşın şehrin açılmayan caddesi bulunmuyor.

Vatandaşlar daha çok toplu taşıma araçlarını kullanırken, otobüs ve tramvay seferlerinde sorun yaşanmıyor.

Öte yandan belediye ekipleri ve bazı duyarlı vatandaşlar, şehrin önemli meydanlarında kuşlara yem veriyor. Mevlana Meydanı'nda biriken çok sayıda kuş, kar altında kendileri için bırakılan darıyı bulmak için çaba sarf ediyor.

Şehrin tarihi ve turistik merkezleri ise beyaza örtü altında güzel görüntüler oluşturuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
İstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyorİstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyor

Konya Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:53
Öğle
13:07
İkindi
15:48
Akşam
18:12
Yatsı
19:31
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.