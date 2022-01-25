Konya'da ulaşımın açık kalması için tuzlama çalışmaları devam ediyor

Konya'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışına rağmen, kent merkezinde olumsuzluk yaşanmıyor.

Ülkeyi etkisini altına alan kar yağışı, Konya'da cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediye ekipleri, merkezde ulaşımda sorun yaşanmaması için gece boyunca sürdürdüğü tuzlama çalışmalarına gündüz de devam ediyor.

Kent merkezinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşmasına karşın şehrin açılmayan caddesi bulunmuyor.

Vatandaşlar daha çok toplu taşıma araçlarını kullanırken, otobüs ve tramvay seferlerinde sorun yaşanmıyor.

Öte yandan belediye ekipleri ve bazı duyarlı vatandaşlar, şehrin önemli meydanlarında kuşlara yem veriyor. Mevlana Meydanı'nda biriken çok sayıda kuş, kar altında kendileri için bırakılan darıyı bulmak için çaba sarf ediyor.

Şehrin tarihi ve turistik merkezleri ise beyaza örtü altında güzel görüntüler oluşturuyor.

