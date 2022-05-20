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Konya'da "Uluslararası Ecdat Sofrası Yemek Yarışması" düzenlenecek

20.05.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da "Uluslararası Ecdat Sofrası Yemek Yarışması" düzenlenecek

Konya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında profesyonel aşçıların yeteneklerini göstereceği "Uluslararası Ecdat Sofrası Yemek Yarışması" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yarın ve 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, zengin mutfak kültürüyle Türkiye ve dünyada kendine yer edinebilecek potansiyele sahip Konya'nın bu zenginliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtma gayretinde olduklarını ifade etti.

Gastronomiye ilgisi olan herkesi programa davet eden Altay, şunları kaydetti:

"Konya, dünyada adına ilk türbe yapılan aşçıbaşı Ateşbaz-ı Veli'nin ebedi istirahatgahı olarak zengin bir mutfak kültürüne sahip. Ateşin bulunuşundan beri süregelen aşçılık mesleğinin dünden bugüne gelişini, geleceğini anlamak ve yön vermek için düzenlenen yarışmamız, profesyonel aşçıların yeteneklerini göstereceği, genç aşçıların ve her kesimden hemşehrimizin tecrübelerini artırmalarını hedefleyen bir aşçılık yarışması organizasyonudur."

Kalehan Ecdat Bahçesi'nde yarın saat 10.00'da Tescilli Konya Yemekleri Sergisi ve Ecdat Sofrası Yemek Yarışması ile başlayacak "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerine, ünlü şeflerden Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın da aralarında bulunduğu aşçılarından oluşan jüri üyeleri katılacak.

Hafta kapsamında, 27 Mayıs'a kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları da etkinlikler gerçekleştirecek.

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