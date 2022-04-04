Konya'da üst aramasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya-Antalya kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolculardan T.E'nin (48) yapılan üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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