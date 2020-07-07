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Konya’da, “Ustalardan Miras” fotoğraf yarışması

KONYA HABERLERİ  | 07.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, hızla gelişen teknoloji ve sanayileşmeye bağlı olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” temalı ödüllü fotoğraf yarışması başlattı.Konya Büyükşehir Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin unutulmaması ve geleceğe aktarılması için fotoğraf yarışması düzenliyor.

Konya’da, “Ustalardan Miras” fotoğraf yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, hızla gelişen teknoloji ve sanayileşmeye bağlı olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” temalı ödüllü fotoğraf yarışması başlattı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin unutulmaması ve geleceğe aktarılması için fotoğraf yarışması düzenliyor. “Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler” temasıyla düzenlenecek, amatör veya profesyonel herkese açık olacak yarışma, ahşap, cam, deri, hayvan ve bitki atıkları, ipek-tekstil, maden, toprak-taş, hammaddesi karışık olan el sanatları gibi günümüzde teknolojiye yenilerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meslek gruplarını kapsayacak. Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan tüm mesleklerin günümüzde yaşayan durumunu fotoğrafla tespit etmek, görsel bir bellek oluşturmak ve bunları fotoğraflarla geleceğe miras bırakmak amacıyla yapılan yarışmaya 4 Eylül Cuma günü saat 23.00’e kadar başvuru yapılabilecek. Her fotoğrafçının en fazla 4 eserle katılabileceği yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin TL, mansiyon ödülü 1.000 TL, sergileme ve satın alma ödülü olarak da 250 TL verilecek. Katılımcılar ayrıntılı genel katılım koşullarına ustalardanmiras.konya.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

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