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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı

03.06.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik Karatay, Selçuklu ve Ereğli ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerin, belirlenen adresler ile iki araçta yaptığı aramada, 15 bin 360 uyuşturucu hap, 1 kilo 100 gram metamfetamin, 5 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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