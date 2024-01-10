YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

10.01.2024 15:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktalarının birinde, kazalı araç taşıyan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu.

Çekici üzerindeki araçta yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu bulundu.

Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir eve düzenlenen operasyonda ise 4 kilo 550 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mobil bankacılık şifresini tuşladı: 130 bin TL dolandırıldıMobil bankacılık şifresini tuşladı: 130 bin TL dolandırıldı
Ahıra kurulan soba hayvanları telef etti, yaşlı kadın sinir krizi geçirdiAhıra kurulan soba hayvanları telef etti, yaşlı kadın sinir krizi geçirdi
Konya’da zehir tacirlerine operasyonKonya’da zehir tacirlerine operasyon
Anahtar Kelimeler:
Konya uyuşturucu operasyon

Konya Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:02
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
Akkise eczanesi
Ahirli
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Çağlayan eczanesi
Selcuklu
Birlik eczanesi
Emirgazi
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.