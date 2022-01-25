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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

25.01.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

Özel hareket polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda, 165 gram metamfetamin, 161 gram esrar, 535 uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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