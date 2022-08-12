Konya'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 22 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, belirlenen 4 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.



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