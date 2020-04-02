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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

KONYA HABERLERİ  | 02.04.2020 12:34 | Son Güncelleme

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve nakleden kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekiplerin şehre girdiği sırada durdurduğu bir aracın içerisinde yaptıkları aramada, 5 bin 607 sentetik ecza maddesi maddesi ele geçirildi.

Araçtaki 3 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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Gözaltı Konya Uyuşturucu Operasyonu

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