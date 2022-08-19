Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Üç aylık takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda, Mustafa Y, Ferhat Y. ve Ufuk S. gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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