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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

19.08.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Üç aylık takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda, Mustafa Y, Ferhat Y. ve Ufuk S. gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Konya Beyşehir uyuşturucu operasyon

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