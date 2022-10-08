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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

08.10.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramada, 45 gram metamfetamin, 45 uyuşturucu hap, bir miktar eroin, ruhsatsız tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 9'unun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Konya uyuşturucu eroin

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