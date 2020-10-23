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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

KONYA HABERLERİ  | 23.10.2020 21:18 | Son Güncelleme

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Seydişehir ve Konya'daki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, satışa hazır bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

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