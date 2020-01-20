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  4. Konya’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Konya’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

KONYA HABERLERİ  | 20.01.2020 22:08 | Son Güncelleme

Konya’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1909 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Uyuşturucu

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