Konya'da uyuşturucu operasyonunda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da 85 bin 247 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya sürülmek için hazırlanmış yüklü miktarda uyuşturucu hap satılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde takibe aldığı 3 otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda captagon ve sentetik eczadan oluşan 85 bin 247 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

