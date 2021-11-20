Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından uyuşturucu nakledildiğini belirledikleri araca ve bir eve operasyon düzenledi.
Karatay ilçesinde durdurulan araçta, koltukların içine ve direksiyonun altına gizlenmiş 1 kilo 692 gram eroin, 309,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki şüphelinin üst aramasında da kolyeye saklanmış sentetik uyuşturucu tespit edildi. Aynı ilçede baskın yapılan evde ise 271 uyuşturucu hap bulundu.
Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.
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